Трамвай № 13 сошёл с рельсов и парализовал движение в сторону Гусинобродского шоссе
Сегодня около 17:30 в Новосибирске трамвай
«Я ехала на этом трамвае — всё заскрежетало: как по щебню поехали, начал раскачиваться. Сошёл с рельсов. Кто-то закричал, что колесо отвалилось, но я не видела. Мы ехали в сторону Гусинобродского шоссе. Это произошло около Сибстрина — метров 50. Я пошла пешком, потому что там надолго движение остановлено. Это произошло минут 20–30 назад», — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Чигишева.
Трамвай ехал по улице Гурьевской. По словам Чигишевой, он сошёл с рельсов примерно в 17:30.
Сегодня на линию вышел обновлённый трамвай
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Мария Тищенко
Фото предоставлены Екатериной Чигишевой