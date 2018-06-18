Трамвай № 13 сошёл с рельсов и парализовал движение в сторону Гусинобродского шоссе

Трамвай ехал по улице Гурьевской
Трамвай ехал по улице Гурьевской

Сегодня около 17:30 в Новосибирске трамвай № 13 сошёл с рельсов недалеко от остановки «Архитектурно-строительный университет» и остановил движение в сторону Гусинобродского шоссе. Об этом в редакцию сообщила очевидец Екатерина Чигишева.


«Я ехала на этом трамвае — всё заскрежетало: как по щебню поехали, начал раскачиваться. Сошёл с рельсов. Кто-то закричал, что колесо отвалилось, но я не видела. Мы ехали в сторону Гусинобродского шоссе. Это произошло около Сибстрина — метров 50. Я пошла пешком, потому что там надолго движение остановлено. Это произошло минут 20–30 назад», — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Чигишева.


По одной из версий очевидцев, у трамвая отвалилось колесо
По одной из версий очевидцев, у трамвая отвалилось колесо


Трамвай ехал по улице Гурьевской. По словам Чигишевой, он сошёл с рельсов примерно в 17:30. 


Сегодня на линию вышел обновлённый трамвай № 13, расписанный под хохлому.

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