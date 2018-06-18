Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего недалеко от Димитровского моста
Вечером 18 июня спасатели нашли тело мужчины, который пропал на пляже возле Димитровского моста в Железнодорожном районе Новосибирска.
«Водолазы погружались на грунт, осуществляли поиск секторами, видимость практически нулевая, поиск осуществлялся на ощупь», — сообщил корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. Тело нашли в районе пескобазы недалеко от Димитровского моста.
Мужчину искали со вчерашнего вечера. 17 июня около 21:30 на телефон Муниципальной аварийно-спасательной службы позвонила женщина. Она рассказала, что недалеко от Чернышевского спуска на правом берегу Оби пропал мужчина.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
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Иван Жежер
Фото Александра Ощепкова