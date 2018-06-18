На Петухова собрался «паровозик» с КАМАЗом: женщину с ребёнком увезли на скорой
В Кировском районе Новосибирска в «паровозик» собрались три иномарки и КАМАЗ.
ДТП произошло примерно в 16:40 напротив дома
«Первая машина, Honda Civic, встала на поворот либо просто затормозила, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Илья Овк. — В Civic въехал Nissan AD, а там по касательной собрался классический "паровозик"». Очевидец отметил, что машины не соблюдали дистанцию и сзади их ударил КАМАЗ: всего в аварию попали три легковых автомобиля и грузовик
Мужчина уточнил, что в ДТП пострадала женщина и ребёнок примерно двух лет — их увезли на скорой.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, после 17:00 скорость автомобилей, следующих со стороны улицы Петухова по направлению к Советскому шоссе, составляла не более 10 км/ч. «Пробка по Петухова в сторону моста уже супержёсткая», — подчеркнул очевидец.
В июле прошлого года на этом же перекрёстке в страшном ДТП насмерть разбился мотоциклист — он врезался в правый бок встречного Nissan Teana, который в это время поворачивал налево.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено Ильёй Овк
Скриншот Яндекс.Пробки