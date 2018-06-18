Возле домов с долгами по коммуналке появились чёрные обелиски с обидными надписями

Некоторым очевидцам эти конусы напоминают надгробные памятники
Некоторым очевидцам эти конусы напоминают надгробные памятники

В Новосибирском районе возле домов микрорайона «Пригородный простор» появились тяжёлые чёрные конусы с надписями «Здесь живёт должник!».


«Они больше двух тонн весят. Их вручную не убрать», — пояснил корреспонденту НГС председатель потребительского кооператива «Толмачёвский» (эксплуатирующей организации микрорайона «Пригородный простор») Алексей Кузнецов.


По его словам, таким способом потребительский кооператив решил бороться с должниками, которые месяцами и даже годами не платят за коммунальные услуги и используют всевозможные лазейки в законах, чтобы увильнуть от этой обязанности. Теперь перед их домами ставят тяжёлые чёрные конусы, которые со всех четырёх сторон покрыты надписями.


«"Я живу за ваш счёт" с двух сторон — это к соседям обращение. К миру обращение: "Здесь живёт должник". А со стороны дома должника написано: "Оплатите коммунальные услуги"», — пояснил Алексей Кузнецов, добавив, что этот способ борьбы с должниками абсолютно законен.


Конусы перед домами должников начали появляться в минувшую пятницу — их фотографии в редакцию НГС прислала читательница. В своём письме она сравнила появившиеся конструкции с надгробными памятниками.


Алексей Кузнецов с этим мнением не согласен. «Может быть, где-то такие надгробные камни и производятся в мире, но в России они всё-таки другого вида обычно, поэтому это личная фантазия вот этой вашей читательницы. Цели ставить надгробные камни жителям нет — мне нужно, чтобы они рассчитались за коммунальные услуги», — сообщил председатель потребительского кооператива.


По его словам, после появления чёрных конусов неплательщики начали активнее рассчитываться с долгами.


«Замечательный эффект. Первый должник, которому мы поставили [конус], тут же оплатил. И выручка вообще начала бить рекорды — люди в очереди стоят, чтобы не показаться в глазах соседей, собственно говоря, теми, кем они являются: живущими за их счёт недобропорядочными соседями», — рассказал Алексей Кузнецов.


После появления конусов возле домов пристыженные неплательщики пошли рассчитываться с долгами за коммуналку
После появления конусов возле домов пристыженные неплательщики пошли рассчитываться с долгами за коммуналку


В прошлом месяце новосибирские приставы арестовали двухкомнатную квартиру инструктора йоги, которая накопила огромный долг по коммунальным услугам. Чтобы встретиться с должницей, пристав пошёл на хитрость и записался к ней на практику

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