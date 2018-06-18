Видео: в центре Новосибирска начались бесплатные летние концерты под открытым небом

Цикл концертов на ступенях Дома Ленина завершится гала-концертом 24 июня — в День города

Сегодня, 18 июня, выступлением концертного духового оркестра Новосибирская филармония открыла традиционный XX фестиваль в формате open air «На ступенях» — зрители слушали музыку перед Домом Ленина. Бесплатные концерты будут проходить в течение недели, до 24 июня. Они приурочены ко Дню города.





Этот фестиваль был придуман 20 лет назад как знак присутствия филармонии в отреставрированном историческом здании — Доме Ленина — и был попыткой приобщиться к европейской традиции концертов на открытом воздухе.







Художественный руководитель концертного духового оркестра — заслуженный артист России Марк Абрамов





«Проходит фестиваль достаточно традиционно, потому что были удачно выбраны его форма и площадка. У него две задачи — с одной стороны, дать горожанам представление о тех программах, которые наши коллективы показывают в течение года, то есть это выжимка из всего концертного сезона. С другой стороны, это возможность пригласить горожан на наши следующие концерты, например, на пятилетие государственного концертного зала, которое мы будем праздновать в сентябре, рассказать о наших новых абонементах. Новинка юбилейного фестиваля — в том, что будут работать кассы, где горожане смогут купить билеты уже на следующий концертный сезон», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела по связям с общественностью Новосибирской государственной филармонии Станислав Якушевич.







Новинка юбилейного фестиваля — работающие кассы, где горожане могут купить билеты на следующий концертный сезон





Выступать на ступенях Дома Ленина будут: 19 июня — вокальный ансамбль Павла Шаромова, 20 июня — фольклорный ансамбль «Рождество», 21 июня — джаз-оркестр «Сибирский Диксиленд», 23 июня — ансамбль «Маркелловы голоса», 24 июня — гала-концерт, на котором выступают разные коллективы. Начало программы во все дни — 18:00, за исключением Дня города, в воскресенье — 17:00.







В 2014 году программу фестиваля «На ступенях» открывал биг-бенд Владимира Толкачёва — зрителям не хватило сидячих мест.

