«Лексус» попал в ДТП с двумя «Маздами»: водитель предположил, что потерял сознание после укола врача


Водитель «Лексуса» протаранил впереди стоящую «Мазду»
Водитель «Лексуса» протаранил впереди стоящую «Мазду»

Сегодня днём, 18 июня, в Новосибирске на пересечении улиц Кирова и Добролюбова водитель «Лексуса» потерял сознание и попал в ДТП, он столкнулся с двумя машинами.


«Автомобили двигались по направлению с Добролюбова в сторону Кирова. Lexus во втором ряду, Mazda Titan в правом ряду и Mazda3 во втором ряду спереди "Лексуса". Водитель Lexus, двигаясь во втором ряду, потерял сознание и совершил столкновение с "Маздой Титан", которая остановилась на светофоре. Далее от удара влетел во впереди стоящую Mazda3», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


Представители «Автоспаса» пояснили корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте», что у водителя было предположение, почему он мог потерять сознание. Он связал это с тем, что был на приёме у стоматолога, где ему сделали укол.


В ГИБДД оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.


В результате ДТП собралась пробка
В результате ДТП собралась пробка


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