Власти объявили о запрете остановки за оперным театром
Мэрия Новосибирска объявила о запрете стоянки на дороге за Новосибирским театром оперы и балета.
«С 8 июля запрещается остановка транспортных средств на проезде за зданием по адресу: Красный проспект, 36 на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Депутатской», — рассказали в пресс-центре мэрии.
На указанном участке появятся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
«Это сделано в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения и исключения остановки транспортных средств на проезде к пожарным воротам ФГБУК "Новосибирский государственный академический театр оперы и балета"», — добавили в пресс-центре.
Недавно власти также объявили о запрете парковки возле гимназии на Народной.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова, фрагмент справочника 2ГИС