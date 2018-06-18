Власти объявили о запрете остановки за оперным театром

Запрет введут для обеспечения пожарной безопасности

Мэрия Новосибирска объявила о запрете стоянки на дороге за Новосибирским театром оперы и балета.







«С 8 июля запрещается остановка транспортных средств на проезде за зданием по адресу: Красный проспект, 36 на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Депутатской», — рассказали в пресс-центре мэрии.







На указанном участке появятся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».







«Это сделано в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения и исключения остановки транспортных средств на проезде к пожарным воротам ФГБУК "Новосибирский государственный академический театр оперы и балета"», — добавили в пресс-центре.





Запрет начнёт действовать с 8 июля





Недавно власти также объявили о запрете парковки возле гимназии на Народной.