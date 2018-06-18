В Новосибирске заложили первый камень огромного волейбольного центра

Закладка первого камня будущего спортивного центра

Сегодня, 18 июня, в Новосибирске заложили первый камень нового волейбольного центра — будущей базы новосибирского ВК «Локомотив».







Центр начали строить недалеко от пересечения улиц Фрунзе и Ипподромской. На церемонию закладки камня приехали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.





«Мы выходим на новый уровень участия нашей профессиональной команды "Локомотив" в играх и российского чемпионата, и европейского чемпионата, и международных соревнований, поэтому, безусловно, этот объект очень важный», — отметил важность объекта Андрей Травников.







Травников также подчеркнул, что именно на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная.







По информации пресс-службы губернатора и правительства НСО, спортивный центр будет крупнейшим за Уралом: площадь всех его зданий будет около 20 тысяч кв. м, а площадь всего центра — 4,5 гектара. У волейбольного центра будет две арены — спортивная и тренировочная, на них смогут разместиться больше пяти тысяч зрителей.





Будущий центр — очень важный объект для Новосибирска





Волейбольный центр будет базой для новосибирского «Локомотива»





«Мне кажется, что мы будем уже уверены, что это наша площадка. Не будем подгадывать время, в четыре или шесть тренироваться, быть зависимыми от кого-то — это будет наш дом», — поделился блокирующий игрок «Локомотива» Ильяс Куркаев.







Центр построят на Ипподромской недалеко от развязки с улицей Фрунзе





На этот центр, а также на другие спортивные объекты в десяти регионах страны правительство России выделило почти 4 миллиарда субсидий.