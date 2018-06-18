В Новосибирске заложили первый камень огромного волейбольного центра

Закладка первого камня будущего спортивного центра
Закладка первого камня будущего спортивного центра

Сегодня, 18 июня, в Новосибирске заложили первый камень нового волейбольного центра — будущей базы новосибирского ВК «Локомотив».


Центр начали строить недалеко от пересечения улиц Фрунзе и Ипподромской. На церемонию закладки камня приехали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.


«Мы выходим на новый уровень участия нашей профессиональной команды "Локомотив" в играх и российского чемпионата, и европейского чемпионата, и международных соревнований, поэтому, безусловно, этот объект очень важный», — отметил важность объекта Андрей Травников.


Травников также подчеркнул, что именно на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная.


По информации пресс-службы губернатора и правительства НСО, спортивный центр будет крупнейшим за Уралом: площадь всех его зданий будет около 20 тысяч кв. м, а площадь всего центра — 4,5 гектара. У волейбольного центра будет две арены — спортивная и тренировочная, на них смогут разместиться больше пяти тысяч зрителей.


Будущий центр — очень важный объект для Новосибирска
Будущий центр — очень важный объект для Новосибирска


Волейбольный центр будет базой для новосибирского «Локомотива»
Волейбольный центр будет базой для новосибирского «Локомотива»


«Мне кажется, что мы будем уже уверены, что это наша площадка. Не будем подгадывать время, в четыре или шесть тренироваться, быть зависимыми от кого-то — это будет наш дом», — поделился блокирующий игрок «Локомотива» Ильяс Куркаев.


Центр построят на Ипподромской недалеко от развязки с улицей Фрунзе 
Центр построят на Ипподромской недалеко от развязки с улицей Фрунзе 


На этот центр, а также на другие спортивные объекты в десяти регионах страны правительство России выделило почти 4 миллиарда субсидий.

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