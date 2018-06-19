Напротив часовни открылся ресторан с платным входом и ценами как в столовой

Ресторан «Честный» заработал в БЦ «Бутон» (Красный проспект, 17) в конце прошлой недели. Особенность заведения — плата за вход и невысокие цены на блюда и напитки.





Единственным ярким пятном в интерьере можно считать столы и стулья





Как рассказал корреспонденту НГС руководитель заведения Михаил Цветков, ресторан работает по системе «честной цены». «Цена блюда в меню практически равна его себестоимости, а зарабатывает ресторан в основном за счёт платы за вход», — пояснил ресторатор.





«Честный» ресторан занял помещение, которое освободила работавшая здесь ранее «Таверна». В заведении аскетичный дизайн, первое, что видит посетитель, — стена из соединённых грубой сваркой стальных листов. В зале порядка 70 мест при достаточно плотной посадке. Вся мебель однотипная — простые квадратные столы и железные стулья, которые отличаются только цветом.





«Честный» заменил другой инновационный проект — «Таверну», которая также пыталась привлечь посетителей низкими ценами





Основа концепции заведения — низкие цены на еду и напитки при наличии фиксированной платы за вход. Создатели заведения не скрывают, что этот принцип был позаимствован у столичного заведения True Cost Bar (открылся в 2016 году). В Новосибирске, впрочем, ещё в 2010 году открылось заведение, которое работало по точно такому же принципу, — «Пивная арена». Впоследствии владельцы отказались от платы за вход и развивают сейчас просто демократичные бары ResPublica и Doski.







Салат цезарь с курицей за 107 рублей 69 копеек





Пока ресторан работает в тестовом режиме, и, как убедился корреспондент НГС, меню на каждый день содержит всего 13 позиций, включая десерты. Цены указаны с точностью до копейки. Так, греческий салат (300 грамм) стоит здесь 111 рублей 49 копеек, спагетти «Карбонара» (150 грамм) — 115 рублей 26 копеек, а бельгийское пиво Blanche de Bruxelles (0,3 литра) — 81 рубль 30 копеек. Для каждого блюда указана также «цена в других заведениях».







Морской гребешок по-азиатски за 322 рубля 67 копеек





По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Честный», которое управляет заведением, является новосибирский предприниматель Андрей Борисенко, для которого это первый ресторанный проект. Кроме «Честного» ему принадлежат ещё несколько предприятий, работающих в сфере услуг для автовладельцев.







Днём вход в ресторан будет стоить 150 рублей, вечером — 500 рублей, а вечером в пятницу и субботу — 700 рублей. Пока, впрочем, ресторан работает в тестовом режиме — и платы за вход в него не берут. Официальное открытие назначено на 22 июня.







Работавшее на месте «Честного» ресторана заведение «Таверна» также отличалось инновационными подходами. Открывшись в сентябре прошлого года, оно предложило посетителям самостоятельно делать заказы через терминал, а затем ещё и выпустило приложение для смартфонов, с помощью которого можно было делать заказы, сканируя QR-коды из бумажного меню.