По области объявили штормовое предупреждение: новосибирцев ждут сильный ветер и дождь

В ближайшие три дня в Новосибирске будут идти дожди
В ближайшие три дня в Новосибирске будут идти дожди

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие три дня: жителей города ждёт тёплая, но ветреная и дождливая погода.


Во вторник, 19 июня, в Новосибирске ожидаются небольшой дождь и гроза: ночью — в отдельных районах города, а днём уже на большей части его территории, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её данным, ночная температура будет держаться на уровне +16…+18 градусов. Днём воздух прогреется максимум до +22…+27, но потом постепенно станет прохладнее: столбик термометра опустится до +20…+22 градусов.


«Днём ожидаем прохождение холодного фронта», — пояснила Марина Виноградова.


По её словам, горожане почувствуют влияние этого фронта в основном по усилению ветра: он будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 20.


«А по области у нас штормовое предупреждение по поводу ветра и осадков на день 19 [июня] и ночь 20-го. [Ветер] до 25–27 [метров в секунду]. Сильные дожди, ливни, грозы, град возможен», — сообщила синоптик.


По её словам, в Новосибирске в ночь на среду, 20 июня, также ещё сохранятся дожди, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура ожидается на уровне +12…+14 градусов. Днём ветер немного ослабеет — до 15 метров в секунду в порывах, а воздух прогреется до +22…+24 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки.


В четверг, 21 июня, в отдельных районах города также вероятны небольшой дождь, гроза. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западное, но его скорость останется такой же, как и в предыдущие сутки: 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15. Ночью ожидается +11…+13 градусов, днём +22…+24.


Минувшей ночью в Новосибирске разбушевался ветер: он повалил деревья на машины и оставил часть города без электричества.

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