По области объявили штормовое предупреждение: новосибирцев ждут сильный ветер и дождь
Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие три дня: жителей города ждёт тёплая, но ветреная и дождливая погода.
Во вторник, 19 июня, в Новосибирске ожидаются небольшой дождь и гроза: ночью — в отдельных районах города, а днём уже на большей части его территории, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её данным, ночная температура будет держаться на уровне
«Днём ожидаем прохождение холодного фронта», — пояснила Марина Виноградова.
По её словам, горожане почувствуют влияние этого фронта в основном по усилению ветра: он будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 20.
«А по области у нас штормовое предупреждение по поводу ветра и осадков на день 19 [июня] и ночь 20-го. [Ветер] до 25–27 [метров в секунду]. Сильные дожди, ливни, грозы, град возможен», — сообщила синоптик.
По её словам, в Новосибирске в ночь на среду, 20 июня, также ещё сохранятся дожди, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура ожидается на уровне
В четверг, 21 июня, в отдельных районах города также вероятны небольшой дождь, гроза. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западное, но его скорость останется такой же, как и в предыдущие сутки: 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15. Ночью ожидается
Минувшей ночью в Новосибирске разбушевался ветер: он повалил деревья на машины и оставил часть города без электричества.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой