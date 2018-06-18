В ночь на среду по Новосибирску пустят автобусы для болельщиков (расписание)

Трансляция матча между футбольными сборными России и Египта начнётся в 1:00

Мэрия Новосибирска сообщила о запуске дополнительных автобусных рейсов в ночь на 20 июня.







Автобусы привезут на Михайловскую набережную зрителей, которые собираются смотреть трансляцию футбольного матча с участием сборной России в специальной фан-зоне, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что доехать до набережной можно будет на автобусах № 21 (Инская УМ-3 — «Речной вокзал»), 36 (Белоусова — «Речной вокзал») и 54 (Твардовского — «Речной вокзал»). С конечных остановок они отправятся около 23:45.







«Подвижной состав привезёт пассажиров на остановочный пункт «Станция метро "Речной вокзал"» 20 июня в 00:30», — рассказали в пресс-центре.







Также поклонники футбола смогут добраться до Михайловской набережной на метро, которое 20 июня будет работать до часу ночи.





Развозить болельщиков на общественном транспорте после окончания матча не планируют, пояснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Первая футбольная трансляция в фан-зоне на Михайловской набережной состоялась в ночь с 14 на 15 июня — Россия встречалась с Саудовской Аравией. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу российской команды. Как новосибирцы провели время на набережной во время игры, можно посмотреть в материале НГС.