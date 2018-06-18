Котик вырос: НГС публикует фото подросшего котёнка пумы из зоопарка
Молодой пуме Софии в новосибирском зоопарке скоро исполнится 7 месяцев — фотографии повзрослевшей кошки на днях сделал фотограф Владимир Шадрин.
На прошлой неделе Владимир Шадрин смог запечатлеть ещё одного детёныша, который недавно появился в зоопарке: на фото попал один из новорожденных лосят.
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Елена Громкова
Фото Владимир Шадрина