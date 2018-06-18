Котик вырос: НГС публикует фото подросшего котёнка пумы из зоопарка

Молодой пуме Софии в новосибирском зоопарке скоро исполнится 7 месяцев — фотографии повзрослевшей кошки на днях сделал фотограф Владимир Шадрин.


София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона. В конце июня ей уже будет 7 месяцев
София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона. В конце июня ей уже будет 7 месяцев


В первое время она была пятнистым и голубоглазым котёнком 
В первое время она была пятнистым и голубоглазым котёнком 


Сейчас глаза Софии серые, а пятна практически незаметны
Сейчас глаза Софии серые, а пятна практически незаметны


София стала первым котёнком пумы, который родился в новосибирском зоопарке за 5 лет
София стала первым котёнком пумы, который родился в новосибирском зоопарке за 5 лет


О рождении котёнка зоопарк сообщил в январе 2018 года, а пол пумы стал известен в феврале
О рождении котёнка зоопарк сообщил в январе 2018 года, а пол пумы стал известен в феврале


На прошлой неделе Владимир Шадрин смог запечатлеть ещё одного детёныша, который недавно появился в зоопарке: на фото попал один из новорожденных лосят.

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