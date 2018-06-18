Краш-тест на Тёщином языке: «Субару» протаранила бетономешалку и отлетела в дерево
Утром 18 июня в Ленинском районе Новосибирска легковой «Субару» пошёл на обгон, но в результате врезался в бетономешалку «Скания».
Среди последних аварий с бетономешалкой, о которых рассказывал НГС, была авария на въезде в Академгородок — там в конце марта с бетономешалкой столкнулись две легковых машины.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»