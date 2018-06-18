Краш-тест на Тёщином языке: «Субару» протаранила бетономешалку и отлетела в дерево

Утром 18 июня в Ленинском районе Новосибирска легковой «Субару» пошёл на обгон, но в результате врезался в бетономешалку «Скания».


Авария случилась в 10:50 на Тёщином языке: «Субару» и «Скания» ехали в попутном направлении — со стороны Связистов в строну Хилокской, рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс»
Авария случилась в 10:50 на Тёщином языке: «Субару» и «Скания» ехали в попутном направлении — со стороны Связистов в строну Хилокской, рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс»


«"Субару" начал обгонять "Сканию", и чтобы не совершить столкновения со встречным автомобилем, начал перестраиваться», — описывают ситуацию в «Альянсе». В результате легковая машина въехала в бетономешалку
«"Субару" начал обгонять "Сканию", и чтобы не совершить столкновения со встречным автомобилем, начал перестраиваться», — описывают ситуацию в «Альянсе». В результате легковая машина въехала в бетономешалку


«От удара "Субару" развернуло и [автомобиль] вылетел на бордюр, где столкнулся с деревом, никто не пострадал», — добавили аваркомы
«От удара "Субару" развернуло и [автомобиль] вылетел на бордюр, где столкнулся с деревом, никто не пострадал», — добавили аваркомы


Среди последних аварий с бетономешалкой, о которых рассказывал НГС, была авария на въезде в Академгородок — там в конце марта с бетономешалкой столкнулись две легковых машины.

Прочтений: 1213
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено