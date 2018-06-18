Три новосибирских доктора получили медицинский «Оскар» и 800 тысяч рублей

Сергей Ярмощук стал одним из лучших онкологов России

Минздрав России объявил победителей Всероссийского конкурса врачей — среди них есть три доктора из Новосибирской области.







В этом году на конкурс лучших врачей России подали заявки 667 человек — они соревновались по 29 номинациям. Комиссия Минздрава РФ определила среди них победителей, сообщается на официальном сайте ведомства.





Третье место в номинации «Лучший фтизиатр» заняла Лариса Севостьянова — врач-фтизиатр Краснозёрской ЦРБ. Второе место в номинации «Лучший участковый терапевт» досталось Аиде Султановой — врачу-терапевту Кыштовской ЦРБ.







Аида Султанова (слева) заняла второе место среди лучших терапевтов, а Лариса Севостьянова заняла третье место в номинации «Лучший фтизиатр»





Заведующий отделением онкологии и радиотерапии, онколог и уролог новосибирской клиники Мешалкина Сергей Ярмощук тоже занял второе место в номинации «Лучший онколог»







Как уточнил председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев, номинанты представили портфолио с отзывами пациентов и письмом от самой больницы, а также сюжетами в СМИ — то есть всё, что может «объективно показать с разных сторон».





Он отметил, что за второе место на федеральном конкурсе врач получает 300 тысяч рублей, а за третье — 200 тысяч рублей.







Кроме денежных премий врачи получают «Хрустальную Гигиею» — фигурку древнегреческой богини здоровья. Дату церемонии награждения Минздрав объявит позже.







За несколько дней до итогов федерального конкурса в Новосибирске определили своего лучшего врача. В областном конкурсе победил детский врач Михаил Колыбелкин, специалист по челюстно-лицевой хирургии, — он лечит детей даже в отпуске, выезжая в другие города России и другие страны.







А в 2017 году новосибирский врач-терапевт Любовь Реутова заняла первое место на всероссийском конкурсе — она получила за победу 500 тысяч рублей. Корреспонденты НГС съездили в Тогучин, где почти 30 лет работает лучший терапевт страны.

