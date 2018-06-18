Три новосибирских доктора получили медицинский «Оскар» и 800 тысяч рублей

Сергей Ярмощук стал одним из лучших онкологов России
Сергей Ярмощук стал одним из лучших онкологов России

Минздрав России объявил победителей Всероссийского конкурса врачей — среди них есть три доктора из Новосибирской области.


В этом году на конкурс лучших врачей России подали заявки 667 человек — они соревновались по 29 номинациям. Комиссия Минздрава РФ определила среди них победителей, сообщается на официальном сайте ведомства.


Третье место в номинации «Лучший фтизиатр» заняла Лариса Севостьянова — врач-фтизиатр Краснозёрской ЦРБ. Второе место в номинации «Лучший участковый терапевт» досталось Аиде Султановой — врачу-терапевту Кыштовской ЦРБ.


Аида Султанова (слева) заняла второе место среди лучших терапевтов, а Лариса Севостьянова заняла третье место в номинации «Лучший фтизиатр»
Аида Султанова (слева) заняла второе место среди лучших терапевтов, а Лариса Севостьянова заняла третье место в номинации «Лучший фтизиатр»


Заведующий отделением онкологии и радиотерапии, онколог и уролог новосибирской клиники Мешалкина Сергей Ярмощук тоже занял второе место в номинации «Лучший онколог»


Как уточнил председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев, номинанты представили портфолио с отзывами пациентов и письмом от самой больницы, а также сюжетами в СМИ — то есть всё, что может «объективно показать с разных сторон». 


Он отметил, что за второе место на федеральном конкурсе врач получает 300 тысяч рублей, а за третье — 200 тысяч рублей.


Кроме денежных премий врачи получают «Хрустальную Гигиею» — фигурку древнегреческой богини здоровья. Дату церемонии награждения Минздрав объявит позже.


За несколько дней до итогов федерального конкурса в Новосибирске определили своего лучшего врача. В областном конкурсе победил детский врач Михаил Колыбелкин, специалист по челюстно-лицевой хирургии, — он лечит детей даже в отпуске, выезжая в другие города России и другие страны.


А в 2017 году новосибирский врач-терапевт Любовь Реутова заняла первое место на всероссийском конкурсе — она получила за победу 500 тысяч рублей. Корреспонденты НГС съездили в Тогучин, где почти 30 лет работает лучший терапевт страны.

Прочтений: 2163
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено