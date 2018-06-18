Не дождёмся: новые ливнёвки на площади Труда построят одновременно с четвёртым мостом

С постройки этой ливневки прошло больше 50 лет
С постройки этой ливневки прошло больше 50 лет

В мэрии Новосибирска рассказали, где и когда построят ливневки на левом берегу города.


По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, ливневую канализацию города построили в основном в 60-70-е годы прошлого века, и с тех пор город значительно вырос. Стало больше и мест, откуда нужно отводить воду во время дождей, и ливней. Именно поэтому, по мнению мэрии, топит и площадь Труда в Ленинском районе города.


«Коллектор под площадью Труда отводит сточные воды со значительной части территории Ленинского района. При этом только за последние 15 лет к нему было подключено не менее 5 км новых коллекторов по улицам Станционной, Широкой и Троллейного жилмассива», — описали в мэрии нагрузку, которая лежит на коллекторе.


После потопа чиновники заявили, что до 10 июля специалисты осмотрят ливневки на площади Труда и решат, что нужно сделать, чтобы ее не топило. Начали работу уже 14 июня, прямо во время ливня.


Есть и более долгосрочное решение — постройка новой ливневой канализации, к которой подключат коллекторы с Ленинского района.


«Частично проблему планируется решить за счет строительства новых ливневых сетей транспортной развязки на площади Энергетиков при строительстве четвертого моста через реку Обь», — рассказали в мэрии.


Сколько денег потратят на новую ливневку, пока неизвестно — это станет ясно, когда разработают все проектные решения. Неизвестно, когда построят четвертый мост через Обь, — еще в мае этого года в правительстве Новосибирской области сообщали, что мост уже готов к началу финансирования, пока что ведется подготовительная работа — определение земельных участков и недвижимости, которые попадут в зону строительства. Точные даты начала строительства не сообщаются.


Кроме площади Труда в городе есть и другие места, для которых необходимо обновить или построить ливневые канализации. В сентябре прошлого года Анатолий Локоть принял новую схему развития централизованной ливневой системы водоотведения до 2027 года. 


Тогда состояние уже существующих ливневок в документе назвали удовлетворительным.


Первостепенной задачей по этой схеме было строительство магистральных коллекторов: продолжение коллектора по улице Широкой от улицы Связистов до улицы Порт-Артурской, коллектор по улице Одоевского и других. Также не менее важно было завершить строительство главных водосточных коллекторов рек Ельцовка-1 и Ельцовка-2, реки Каменки.


Всего достроить до 2027 года в мэрии планируют 13 сетей и столько же построить новых. На все это городу требуется 10 997 миллионов рублей, которые планируют взять из городского бюджета, а также привлечь коммерческие средства.


«Финансирование может осуществляться на основе консолидации бюджетных и коммерческих средств. Бюджетные средства требуются на строительство главных коллекторов, коммерческие средства (средства застройщиков и предприятий) привлекаются для строительства периферийных сетей», — говорится в принятой схеме.


Новый потоп на улицах Новосибирска случился на прошлой неделе — тогда дороги опять скрылись под водой.

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