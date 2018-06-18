Сахар упал: стала известна причина ДТП с троллейбусом на Красном проспекте

У водителя резко упал сахар в крови, и он врезался в столб
У водителя резко упал сахар в крови, и он врезался в столб

Водителю троллейбуса, который 17 июня врезался в столб на Красном проспекте, стало плохо из-за резкого падения сахара в крови. Об этом НГС сообщили в мэрии после изучения причин вчерашнего ДТП на Красном проспекте.


«Водителю 30 лет, доставлен в ГКБ № 1, осмотрен. Резко упал сахар в крови, от столкновения не пострадал, отпущен домой», — передали в пресс-центре мэрии сообщение диспетчера ЦУГАЭТ. 


Информация об аварии поступила в диспетчерскую 17 июня в 15:15. Троллейбус был без пассажиров, ехал в депо. После ДТП опору, в которую врезался троллейбус, пришлось чинить — её закрепили в 17:40, уточнили в мэрии.

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