Сахар упал: стала известна причина ДТП с троллейбусом на Красном проспекте
Водителю троллейбуса, который 17 июня врезался в столб на Красном проспекте, стало плохо из-за резкого падения сахара в крови. Об этом НГС сообщили в мэрии после изучения причин вчерашнего ДТП на Красном проспекте.
«Водителю 30 лет, доставлен в ГКБ
Информация об аварии поступила в диспетчерскую 17 июня в 15:15. Троллейбус был без пассажиров, ехал в депо. После ДТП опору, в которую врезался троллейбус, пришлось чинить — её закрепили в 17:40, уточнили в мэрии.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова, из архива НГС