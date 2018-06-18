Сломанная ветром берёза смяла машину. 3 года назад жильцы отказались её спиливать

На улице Добролюбова упавшая берёза разбила машине стекло и крышу

Новосибирцы продолжают подсчитывать ущерб от ночной непогоды: на улицах Добролюбова и Весенней сломанные ветром деревья упали на припаркованные машины.







Один из этих случаев произошёл во дворе дома № 263 на улице Добролюбова. «У машины крыша всмятку, выбиты стёкла», — сообщил корреспонденту НГС очевидец Денис Карпов в переписке в соцсети «ВКонтакте».







Как рассказала руководитель ООО «ЖЭУ-8 Октябрьского района» Валентина Боброва, жильцы дома давно знали о том, что это дерево аварийное. Ещё в 2015 году мэрия города предлагала его снести за бюджетные деньги, но собственники жилья оказались против.





«А в 2018-м вот такая ситуация произошла. <…> У нас же знаете как: люди ни о чём же не думают. День прожили — и слава богу, как говорится», — прокомментировала Валентина Боброва.







По её информации, владелец повреждённой машины снимает квартиру в этом доме. Работники ЖЭУ уже распилили упавшую берёзу и вывезли её остатки.







В ЖЭУ пояснили, что жильцы дома были против сноса этого дерева





Сейчас место происшествия уже освободили от остатков берёзы





Ещё один очевидец поделился с редакцией НГС фотографией дерева, которое рухнуло на машину возле дома № 16 на улице Весенней





Этому автомобилю тоже серьёзно досталось





Также упавшее дерево горожане заметили возле дома № 25 на улице Столетова





Непогода разбушевалась в Новосибирске в ночь на 18 июня. Новосибирцы жаловались на рухнувшие деревья, сломанные ветки и отключения света из-за ветра. Если у вас есть фото или видео последствий — присылайте их в редакцию на почту news@ngs.ru, а также в редакционный WhatsApp на номер 8-923-157-0000.