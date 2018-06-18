На пляже в Новосибирске с вечера ищут нырнувшего мужчину

Мужчина пропал вечером

Спасатели ищут мужчину, который пропал на пляже возле Димитровского моста в Железнодорожном районе Новосибирска.







Вчера около 21:30 на телефон муниципальной аварийно-спасательной службы позвонила женщина. Она рассказала, что недалеко от Чернышевского спуска на правом берегу Оби пропал мужчина.







На место происшествия выехали спасатели и полицейские. Вчера найти пропавшего не удалось, сегодня спасатели будут также обследовать акваторию Заельцовского пляжа.







«Исходя из этого, сегодня будут продолжены поиски с применением спасателей и водолазов, плюс наземные поиски — водной глади, береговой линии», — сказал начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Кроме спасателей и полиции, к делу подключился Следственный комитет, но там подозревают, что это может быть ложный вызов.







«Возможно, это и ложная информация.





Женщина просто шла, увидела, что какой-то мужчина нырнул, а как выныривал, она не видела.





Ни одежды нет на берегу, ничего нет», — объяснил такую позицию старший помощник руководителя СК по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







Но, несмотря на это, в управлении отметили, что поиски пропавшего мужчины продолжатся.







На этих выходных утонул еще один человек — тело молодого человека достали из Оби в воскресенье утром.

