Сибирячка взяла золото на Кубке мира по кикбоксингу в Италии

Наталья Квашнина и тренер Эмзари Трунин после награждения в Римини

Накануне, 17 июня, новосибирская спортсменка Наталья Квашнина завоевала золото Кубка мира по кикбоксингу в итальянском городе Римини.





27-летняя девушка выступала в дисциплине лайт-контакт в весе свыше 65 килограмм, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. В этом разделе кикбоксинга запрещены сильные удары руками и ногами. Наталья Квашнина тренируется у Эмзари Трунина — в начале мая под его руководством девушка стала чемпионкой России по французскому боксу (савату).





Также в субботу, 16 мая, другой новосибирец — Константин Юриков — занял на Кубке мира призовое место.







«Константин Юриков стал обладателем бронзы в весовой категории до 74 килограмм в разделе лайт-контакт», — уточнили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.Соревнования в Римини продлятся до 20 июня — оба новосибирских спортсмена продолжают выступать и бороться за медали.





На прошлой неделе новосибирский силач установил новый мировой рекорд — Сергей Федосиенко в шестой раз завоевал золото на чемпионате по пауэрлифтингу в дисциплине «классическое троеборье».