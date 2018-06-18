Сибирячка взяла золото на Кубке мира по кикбоксингу в Италии
Накануне, 17 июня, новосибирская спортсменка Наталья Квашнина завоевала золото Кубка мира по кикбоксингу в итальянском городе Римини.
27-летняя девушка выступала в дисциплине лайт-контакт в весе свыше 65 килограмм, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. В этом разделе кикбоксинга запрещены сильные удары руками и ногами. Наталья Квашнина тренируется у Эмзари Трунина — в начале мая под его руководством девушка стала чемпионкой России по французскому боксу (савату).
Также в субботу, 16 мая, другой новосибирец — Константин Юриков — занял на Кубке мира призовое место.
«Константин Юриков стал обладателем бронзы в весовой категории до 74 килограмм в разделе лайт-контакт», — уточнили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.Соревнования в Римини продлятся до 20 июня — оба новосибирских спортсмена продолжают выступать и бороться за медали.
На прошлой неделе новосибирский силач установил новый мировой рекорд — Сергей Федосиенко в шестой раз завоевал золото на чемпионате по пауэрлифтингу в дисциплине «классическое троеборье».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дарья Януш
Фото предоставлено Эмзари Труниным