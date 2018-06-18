На линию вышел расписанный под хохлому трамвай №13

Сегодня обновлённый трамвай № 13 начал возить пассажиров

Сегодня, 18 июня, в Новосибирске на линию вышел обновлённый трамвай № 13 с красочными граффити на борту.







«В оформлении использовались красный, чёрный и золотой цвета», — сообщил представитель компании «Видеомаксимум» Юрий Кринский, который снимал и монтировал ролик с процессом создания граффити.







По словам видеооператора, над оформлением трамвая к 125-летию города работала команда граффитистов «Такнадо!». Её представитель Миша Mack за два дня в одиночку полностью разрисовал трамвай.







Сегодня обновлённый трамвай первый раз вышел на линию: он работает на маршруте № 13 , рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





На своей странице в Facebook Терешкова назвала этот стиль оформления «сибирской хохломой».









В оформлении трамвая сочетаются красный, чёрный и золотой цвета





Это уже второй трамвай с граффити на 13-м маршруте. Ранее художники из команды «Такнадо!» разрисовали борт другого трамвая по инициативе НГС.