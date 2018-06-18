На линию вышел расписанный под хохлому трамвай №13

Сегодня обновлённый трамвай № 13 начал возить пассажиров
Сегодня обновлённый трамвай № 13 начал возить пассажиров

Сегодня, 18 июня, в Новосибирске на линию вышел обновлённый трамвай № 13 с красочными граффити на борту.


«В оформлении использовались красный, чёрный и золотой цвета», — сообщил представитель компании «Видеомаксимум» Юрий Кринский, который снимал и монтировал ролик с процессом создания граффити.


По словам видеооператора, над оформлением трамвая к 125-летию города работала команда граффитистов «Такнадо!». Её представитель Миша Mack за два дня в одиночку полностью разрисовал трамвай.


Сегодня обновлённый трамвай первый раз вышел на линию: он работает на маршруте № 13, рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


На своей странице в Facebook Терешкова назвала этот стиль оформления «сибирской хохломой».



В оформлении трамвая сочетаются красный, чёрный и золотой цвета
В оформлении трамвая сочетаются красный, чёрный и золотой цвета


Это уже второй трамвай с граффити на 13-м маршруте. Ранее художники из команды «Такнадо!» разрисовали борт другого трамвая по инициативе НГС.

Прочтений: 4285
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено