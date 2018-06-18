На линию вышел расписанный под хохлому трамвай №13
Сегодня, 18 июня, в Новосибирске на линию вышел обновлённый трамвай
«В оформлении использовались красный, чёрный и золотой цвета», — сообщил представитель компании «Видеомаксимум» Юрий Кринский, который снимал и монтировал ролик с процессом создания граффити.
По словам видеооператора, над оформлением трамвая к 125-летию города работала команда граффитистов «Такнадо!». Её представитель Миша Mack за два дня в одиночку полностью разрисовал трамвай.
Сегодня обновлённый трамвай первый раз вышел на линию: он работает на маршруте
На своей странице в Facebook Терешкова назвала этот стиль оформления «сибирской хохломой».
Это уже второй трамвай с граффити на 13-м маршруте. Ранее художники из команды «Такнадо!» разрисовали борт другого трамвая по инициативе НГС.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Иваном Ягодой
Видео youtube.com, пользователь Юрий Кринский