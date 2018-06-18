В Новосибирске упали цены на самое дешёвое жильё
Самые дешёвые новосибирские квартиры за год ещё больше упали в цене — к такому выводу пришли аналитики N1.RU.
По их данным, за год средняя стоимость квартир в доступном сегменте снизилась на 3,3% — до 2,02 миллиона рублей. За то же время самые дорогие варианты подорожали в среднем на 6%, или до 4,84 миллиона рублей.
Квадрат в двух сегментах сегодня стоит в среднем 39,5 тысячи рублей и 86,7 тысячи рублей соответственно. В целом же разрыв между ними увеличился на 20% и составил 140%.
По мнению руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, на рынок повлияло выросшее число дорогих вариантов, которые влияют на средние цены в сегменте. «С другой стороны, есть старый фонд, который год за годом ветшает, а также новые дома экономкласса в отдалённых районах, где застройщики годами не могут продать квартиры, поэтому дают покупателям дисконт», — пояснила она.
Больше всего дорогие квартиры подорожали в Советском и Железнодорожном районах, а дешёвые сильнее упали в Кировском.
Ранее эксперты выяснили, что в этом году новостройки стали продавать дороже, чем такие же квартиры на вторичном рынке.
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Лиза Пичугина
Фото N1.RU