РЖД запустят дополнительные электрички после салюта в День города

После салюта горожане смогут доехать на электричках в Новосибирский район, Бердск и Обь
После салюта горожане смогут доехать на электричках в Новосибирский район, Бердск и Обь

В воскресенье, 24 июня, электрички будут ходить допоздна, чтобы после празднования Дня города в Новосибирске местные жители смогли разъехаться по домам.


Компания «Экспресс-пригород» запустит дополнительные электропоезда до Бердска, Оби и Издревой, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».


Расписание дополнительных электричек:


– № 6339 Новосибирск – Обь (Западное направление), отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:40, прибытие на станцию Обь в 00:10;


– № 6529 Новосибирск – Издревая (Жеребцовское направление), отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:34, прибытие на станцию Издревая в 00:20;


– № 6669 Новосибирск – Бердск (Южное направление), отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:44, прибытие на станцию Бердск в 00:45.


В службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД уточнили, что 24 июня в парке «Городское начало» на Михайловской набережной пройдёт пятнадцатый по счёту фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города». Представление начнётся в 22:45 и продлится до 23:30.


«По завершении праздничных салютов компания "Экспресс-пригород" предлагает пассажирам совершить поездки пригородными поездами с остановочных пунктов, расположенных в пешей доступности от площади Ленина и парка "Городское начало" — Центр, Правая Обь и Речной вокзал. 


В Западном направлении электропоезд отправится с остановочной платформы Правая Обь в 23:47; в Южном направлении — с остановочной платформы Центр в 23:50 и с остановочной платформы Речной вокзал в 23:55; в Жеребцовском направлении — с остановочной платформы Центр в 23:40 и с остановочной платформы Речной вокзал в 23:45», — добавили в службе корпоративных коммуникаций.

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