Ослеплённый солнцем водитель «Тойоты» устроил утреннее ДТП на Выборной

Авария случилась недалеко от остановки «Общежитие НГПУ»
Авария случилась недалеко от остановки «Общежитие НГПУ»

Утром 18 июня в Октябрьском районе Новосибирска не успевший затормозить водитель «Тойота Витц» въехал в стоящую на светофоре «Тойоту Креста».


ДТП случилось в 6:40 возле дома № 125/1 по улице Выборной — недалеко от остановки «Общежитие НГПУ».


«При движении в сторону ТЭЦ-5 водителя автомобиля "Тойоты Витц" ослепило солнце, и он столкнулся с автомобилем "Тойота Креста", который мирно стоял, дожидаясь зелёный свет светофора», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По словам аваркомов, в ДТП обошлось без пострадавших.


Водителя «Тойоты Витц» ослепило солнце
Водителя «Тойоты Витц» ослепило солнце


Попавшие в ДТП машины получили существенные повреждения
Попавшие в ДТП машины получили существенные повреждения


Люди в аварии не пострадали
Люди в аварии не пострадали


Три месяца назад похожее ДТП произошло на Бориса Богаткова: ослеплённая солнцем водитель «Тойоты Королла» въехала в маршрутку с пассажирами.

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