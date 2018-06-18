Ослеплённый солнцем водитель «Тойоты» устроил утреннее ДТП на Выборной
Утром 18 июня в Октябрьском районе Новосибирска не успевший затормозить водитель «Тойота Витц» въехал в стоящую на светофоре «Тойоту Креста».
ДТП случилось в 6:40 возле дома
«При движении в сторону ТЭЦ-5 водителя автомобиля "Тойоты Витц" ослепило солнце, и он столкнулся с автомобилем "Тойота Креста", который мирно стоял, дожидаясь зелёный свет светофора», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По словам аваркомов, в ДТП обошлось без пострадавших.
Три месяца назад похожее ДТП произошло на Бориса Богаткова: ослеплённая солнцем водитель «Тойоты Королла» въехала в маршрутку с пассажирами.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»