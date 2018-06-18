Разбушевавшийся ветер вырвал с корнем дерево на Есенина
Сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске в ночь на 18 июня, повалил деревья в разных районах города.
Сразу два читателя НГС прислали в редакцию фотографии вырванного с корнем дерева, лежащего возле дома
По словам одного из местных жителей, около 23:00 он услышал, что за окном «всё громыхает»: воет ветер и идёт дождь. «Утром встал, в окно выглянул. <…> Смотрю: дерево лежит. Слава богу, буквально полтора-два метра до [моей] машины», — описал ситуацию мужчина.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что также ночью ураган сломал ветки на Советской, Кошурникова, повалил дерево на Ивачева. На улице Богдана Хмельницкого отломившиеся ветки упали на проезжую часть, едва не задев прохожих и машину.
В конце прошлого месяца во время грозы в городе также сломались несколько деревьев. В Берёзовой роще рухнувший ствол перегородил пешеходную дорожку.
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Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС