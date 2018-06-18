Разбушевавшийся ветер вырвал с корнем дерево на Есенина

Вырванное с корнем дерево упало в паре метров от припаркованной машины

Сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске в ночь на 18 июня, повалил деревья в разных районах города.







Сразу два читателя НГС прислали в редакцию фотографии вырванного с корнем дерева, лежащего возле дома № 65 на улице Есенина в Дзержинском районе.







По словам одного из местных жителей, около 23:00 он услышал, что за окном «всё громыхает»: воет ветер и идёт дождь. «Утром встал, в окно выглянул. <…> Смотрю: дерево лежит. Слава богу, буквально полтора-два метра до [моей] машины», — описал ситуацию мужчина.





Непогода разбушевалась около полуночи: в городе шёл дождь и дул сильный ветер





Не обошла стихия и другие районы города





Очевидцы в соцсетях сообщают, что также ночью ураган сломал ветки на Советской, Кошурникова, повалил дерево на Ивачева. На улице Богдана Хмельницкого отломившиеся ветки упали на проезжую часть, едва не задев прохожих и машину.





В конце прошлого месяца во время грозы в городе также сломались несколько деревьев. В Берёзовой роще рухнувший ствол перегородил пешеходную дорожку.