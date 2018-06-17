Пропавшая в Новосибирске женщина была обнаружена в больнице

НГС сообщил о пропавшей 10 июня и её искали, прежде всего в больницах , зная, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

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Валерий Иванов

Фото предоставлено содружеством «ДоброСпас-Новосибирск»

