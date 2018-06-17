Пропавшая в Новосибирске женщина была обнаружена в больнице
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 43-летней Ольги Коршуновой, поиски которой начались 9 июня.
"Пропавшую женщину нашли в больнице. Других подробностей сообщить не можем", - сообщила корреспонденту НГС по телефону руководитель содружества волонтёров "ДоброСпас-Новосибирск" Мария Парватова.
НГС сообщил о пропавшей 10 июня и её искали, прежде всего в больницах, зная, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.
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Валерий Иванов
Фото предоставлено содружеством «ДоброСпас-Новосибирск»