Пропавшая в Новосибирске женщина была обнаружена в больнице

Поиски продолжались более недели
Поиски продолжались более недели

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 43-летней Ольги Коршуновой, поиски которой начались 9 июня. 


"Пропавшую женщину нашли в больнице. Других подробностей сообщить не можем", - сообщила корреспонденту НГС по телефону руководитель содружества волонтёров "ДоброСпас-Новосибирск" Мария Парватова.


НГС сообщил о пропавшей 10 июня и её искали, прежде всего в больницах, зная, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

  


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