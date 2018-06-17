Валит боком: сибиряк снял на видео дрифтующий автобус на Бердском шоссе

Дрифтующий общественный транспорт

Сегодня днём читатель НГС снял автобус, который ехал боком, как дрифтующий автомобиль.







"Было около 13.15 - 13.30. Мы ехали из "Ленты" по Бердскому шоссе от разъезда Иня в сторону Матвеевки. Сильно были удивлены, конечно, увидев такое состояние автобуса. Был полный автобус людей, он ещё и останавливался и подбирал пассажиров - он на наших глазах подобрал на остановке девушку и поехал дальше. Маршрут 21-й, номер автобуса "му 316". Мы ехали за ним примерно минут десять и всё это наблюдали. Причем, в левый поворот он реально не поворачивал, а при повороте вправо левая часть автобуса вылетала на соседнюю полосу, а передняя часть утыкалась в бордюр фактически. И при любом торможении заднюю часть автобуса сносило на соседнюю полосу", - рассказал корреспонденту НГС по телефону очевидец Денис Соболев.









Дрифтобас! Публикация от Денис Соболев (@sobolev.ru) 17 Июн 2018 в 12:04 PDT





Корреспондент НГС написал запрос в ЦУГАЭТ с просьбой прокомментировать ситуацию.







Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.







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