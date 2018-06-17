Самолёт "Новосибирск-Анталья" чудом избежал катастрофы в небе над Турцией

Фото билета рейса 5495
Фото билета рейса 5495

Самолёт, следовавший рейсом 5495 Новосибирск - Анталья авиакомпании AZUR air вчера, 16 июня, по свидетельству очевидца, несмотря на сложные погодные условия пытался совершить посадку в Анталье и только чудом избежал катастрофы.


"Реально это сложно передать. Снова падение, твоя младшая орет: мама нас спасут??? Средняя: господи, помоги!!! Крики, рев....молния за илюминатором и еще одно падение. И полное ощущение бессилия. В таких случаях думаешь: забери меня , но не их....а как??? Упадут все.....и от этого страшно. Темнеет в глазах, руки немеют. ...провал....тишина....и снова гул самолета. Мой рюкзак под потолком, я пытаюсь его достать рукой....но не могу...вот он упал. Чей-то телефон прилетел в голову соседке через ряд. Я простился со всеми. Вот вот думал разломится корпус и все полетим вниз. Как же в тот момент хотелось ракету, чтобы махом, не мучаясь. И так 1,5 часа мучений. Четыре-пять попыток он делал сесть. Когда сели, вызвали скорую: мне, еще мужчине и женщине. Она обвешалась крестиками...надеюсь она не сошла с ума", - рассказал корреспонденту НГС пассажир рейса 5495 Иван Голушко. 


"Борт проводники своими силами, помогали, как могли. А работники аэропорта, в который мы прилетели, только и делали, что запрещали выходить из самолета. Пока ждали скорую, я сидел на трапе. Скорой, как и врача, не было. Дальше самолета нас не пускали. Бортпроводник измерил мне давление и сказал: "такого не было никогда, мы очень сильно испугались". Зачем капитан 4 раза пытался посадить в самую грозу  - не понятно. По инструкции (со слов борпроводников) после второй попытки он должен лететь на другой аэродром. Но,вроде бы, руководство приказало из-за больших финансовых потерь", - сообщил Иван Голушко.


"Когда мы прилетели на этот запасной аэродром (аэропорт Даламан), оказалось, что никакой информации (о рейсе) нет и никому это не нужно, представитель авиакомпании не приехал вообще. Никто не дал никаких объяснений. Куда бы мы ни звонили, нам говорили: "да, ваш самолёт ушёл на запасной аэродром". Как он ушёл? Была, как минимум, нештатная ситуация, как максимум, самолёт терпел крушение. Прилетев туда, мы оказались никому не нужны с нашей ситуацией. Когда мы приземлились, пилот, делая остановки после каждого слова, сказал: "Мы дозаправимся и полетим обратно". И больше пилот не говорил ни с кем", - рассказал по телефону другой очевидец, пассажир этого же рейса Андрей Голодов. 


По словам обоих очевидцев, пассажиров рейса 5495 отправили в к месту отдыха в Анталью автобусами, которые пришли за ними в Даламан через несколько часов.


Корреспондент НГС написал запрос в пресс-службу авиакомпании AZUR air с просьбой прокомментировать происшествие.


В марте этого года НГС писал о другой внештатной ситуации, возникшей на борту самолета авиакомпании S7, следовавшего рейсом № 173 Москва — Новосибирск.

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