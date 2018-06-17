Дёшево и сердито: дачник построил 20-метровый забор из пластиковых бутылок

Забор из пластиковых бутылок на даче между Академгородком и Кольцово





Необычный забор заметили прохожие недалеко от Кольцово — ограждение высотой больше метра сделано из проволоки и пластиковых бутылок.





«Забор у последнего выезда в ТСН «Колос» от Академкогодка. Он сделан по периметру участка. Участок примерно сотки четыре, — рассказал НГС очевидец Михаил Тумайкин. — Бутылка на бутылку, и всё это надето на прутья, столбиками уставлено».





Забор сделан примерно из 1000 бутылок





Высота забора — примерно 1,6 метра, протяжённость — около 20 метров. По его подсчётам, строитель использовал около 1000 пластиковых бутылок.





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