Дёшево и сердито: дачник построил 20-метровый забор из пластиковых бутылок

Забор из пластиковых бутылок на даче между Академгородком и Кольцово
Забор из пластиковых бутылок на даче между Академгородком и Кольцово


Необычный забор заметили прохожие недалеко от Кольцово — ограждение высотой больше метра сделано из проволоки и пластиковых бутылок. 


«Забор у последнего выезда в ТСН «Колос» от Академкогодка. Он сделан по периметру участка. Участок примерно сотки четыре, — рассказал НГС очевидец Михаил Тумайкин. — Бутылка на бутылку, и всё это надето на прутья, столбиками уставлено». 


Забор сделан примерно из 1000 бутылок
Забор сделан примерно из 1000 бутылок


Высота забора — примерно 1,6 метра, протяжённость — около 20 метров. По его подсчётам, строитель использовал около 1000 пластиковых бутылок. 


Народная смекалка проявляется в самых неожиданных местах. Например, в прошлом году, в Новосибирской области придумали, как ремонтировать дороги при помощи подручных материалов — яму на трассе под Барабинском заделали пнём.

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