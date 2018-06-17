Троллейбус врезался в столб на Красном проспекте: водителя увезли на скорой
Троллейбус № 5 врезался в столб на Красном проспекте — водителя увезли на скорой, пассажиров в салоне не было, так как транспорт ехал в депо.
«Около 14:00 шел из магазина «Метро» на улице Северной в сторону метро «Заельцовская». Недалеко от остановки ДК «Энергия» увидел троллейбус, который въехал в столб, — написал в редакцию НГС один из очевидцев. — На тротуаре много осколков от полностью разбитых окон. Троллейбус пустой, сотрудников скорой или полиции рядом не было».
Фотографии разбитого троллейбуса прислали ещё несколько читателей, один из которых был рядом во время аварии. «Водителю плохо стало, увезли на скорой, троллейбус ехал без пассажиров в депо», — сообщил он.
НГС отправили запрос в мэрию с просьбой уточнить причину аварии и состояние водителя после.
В мае водителю грузовика Nissan стало плохо за рулём — его спасли врачи скорой помощи, которые двигались позади грузовика.
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Анна Богданова
Фото очевидцев