Сабантуй в Центральном парке: участники устроили бои на поясах

Бои на поясах — традиция во время Сабантуя





17 июня в Центральном парке проходит татаро-башкирский народный праздник «Сибирский Сабантуй – 2018» — в программе бои на поясах и блюда национальной кухни.





Зрители боёв в Центральном парке





«Татаро-башкирский народный праздник Сабантуй отмечается в июне — после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяет людей всех возрастов и профессий, наций и верований» — дали справку в пресс-центре мэрии.





Участники обматываются поясами





В Новосибирске он отмечается больше 20 лет, в нём принимают участие татары, башкиры, народы Средней Азии.





Борьба называется куреш





17 июня посетители Центрального парка приняли участие в традиционной национальной татаро-башкирской борьбе на поясах — куреш.





Мастер-классы во время празднования Сабантуя





Также в программе заявлены конкурсы национальной кухни, мастер-классы.





Название праздника происходит от тюркских слов: сабан — плуг и туй — праздник.





Праздник проходит весь день. Посетители праздника участвовали в национальных играх: беге в мешках, боях на бревне мешками, срезании подарков.







Во время праздника прошёл конкурс блюд национальной кухни





С 17 часов начался конкурс красоты «Мисс Сабантуя – 2018».





15 июня новосибирские мусульмане вышли на утреннюю молитву к мечети в Дзержинском районе города, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам.