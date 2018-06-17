Сабантуй в Центральном парке: участники устроили бои на поясах

Бои на поясах — традиция во время Сабантуя
Бои на поясах — традиция во время Сабантуя


17 июня в Центральном парке проходит татаро-башкирский народный праздник «Сибирский Сабантуй – 2018» — в программе бои на поясах и блюда национальной кухни. 


Зрители боёв в Центральном парке
Зрители боёв в Центральном парке


«Татаро-башкирский народный праздник Сабантуй отмечается в июне — после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяет людей всех возрастов и профессий, наций и верований» — дали справку в пресс-центре мэрии.


Участники обматываются поясами
Участники обматываются поясами


В Новосибирске он отмечается больше 20 лет, в нём принимают участие татары, башкиры, народы Средней Азии. 


Борьба называется куреш 
Борьба называется куреш 


17 июня посетители Центрального парка приняли участие в традиционной национальной татаро-башкирской борьбе на поясах — куреш. 


Мастер-классы во время празднования Сабантуя
Мастер-классы во время празднования Сабантуя


Также в программе заявлены конкурсы национальной кухни, мастер-классы. 


Название праздника происходит от тюркских слов: сабан — плуг и туй — праздник.
Название праздника происходит от тюркских слов: сабан — плуг и туй — праздник.


Праздник проходит весь день. Посетители праздника участвовали в национальных играх: беге в мешках, боях на бревне мешками, срезании подарков. 


Во время праздника прошёл конкурс блюд национальной кухни 
Во время праздника прошёл конкурс блюд национальной кухни 


С 17 часов начался конкурс красоты «Мисс Сабантуя – 2018». 


15 июня новосибирские мусульмане вышли на утреннюю молитву к мечети в Дзержинском районе города, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам.

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