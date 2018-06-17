Движение по Гоголя сузили из-за провала асфальта
Возле магазина «Синтетика» на улице Гоголя провалился асфальт — движение в сторону Красного проспекта сузили до одной полосы.
По информации очевидцев, провал небольшой, но ремонтные бригады вскрыли дорожное покрытие. Также на место приехали монтажники, которые переместили в сторону контактную сеть для троллейбусов.
НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить причину провала.
Ямы на дорогах — всегда неприятность для водителей, при этом не только легковых автомобилей, но и большегрузов. Так, месяц назад в яме на улице Орджоникидзе застрял эвакуатор с погружённой на него машиной.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено очевидцем (2)