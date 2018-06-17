Движение по Гоголя сузили из-за провала асфальта

Движение сузили по Гоголя в сторону Красного проспекта





Возле магазина «Синтетика» на улице Гоголя провалился асфальт — движение в сторону Красного проспекта сузили до одной полосы.





Ремонтные работы идут с 11 утра





По информации очевидцев, провал небольшой, но ремонтные бригады вскрыли дорожное покрытие. Также на место приехали монтажники, которые переместили в сторону контактную сеть для троллейбусов.







НГС отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить причину провала.





Ямы на дорогах — всегда неприятность для водителей, при этом не только легковых автомобилей, но и большегрузов. Так, месяц назад в яме на улице Орджоникидзе застрял эвакуатор с погружённой на него машиной.