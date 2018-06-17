Лётчики погибли: самолёт участников авиашоу в Мочище разбился на Алтае

Легкомоторный самолёт Як-52 барнаульского аэроклуба «Открытое небо», который постоянно участвует в авиашоу в Мочище, разбился в Алтайском крае — погибли оба члена экипажа. 


Самолёт разбился 16 июня
Самолёт разбился 16 июня


«16 июня в 17:00 на пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района Алтайского края поступило сообщение, что потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52, — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю. — После падения самолёт загорелся. Получив сигнал, на место вызова незамедлительно выдвинулось подразделение пожарно-спасательной части МЧС России. В 17:20 горение воздушного судна было ликвидировано, взрыва топлива не было допущено». 


Работа сотрудников МЧС на месте крушения
Работа сотрудников МЧС на месте крушения


По информации Западно-Cибирского следственного управления на транспорте, погибли 2 человека: пилот и пассажир. «Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц)», — сообщили в ведомстве. 


«Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 километрах юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Гелион" около 17:00 по местному времени. Спортивная летная база, где случилось происшествие, находится рядом с федеральной трассой Р256 "Чуйский тракт" и комплексом придорожного питания "Облепиха"», — сообщает ТАСС.

По информации издания, перед крушением лётчики выполняли фигуру воздушного пилотажа «бочка». Одним из пилотов был Сергей Кузнецов — чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба «Открытое небо». Второй погибший — его напарник Денис Колбин. 


В прошлом году пилоты группы «Открытое небо» показывали одни из самых захватывающих фигур на новосибирском авиашоу в «Мочище».

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