В Новосибирском Технопарке собрались 70 пивоваров и около 1700 любителей необычного пива

В Новосибирске проходит традиционный фестиваль крафтового пива «Сибкрафтфест». В этом году мероприятие решено растянуть на два дня — фестиваль начался вчера, и его уже посетили более 1700 человек.







На стенде новосибирской пивоварни «Йохохо»





«Сибкрафтфест» проходит в здании Технопарка и на площадке перед ним. Как рассказали организаторы, своё пиво на фестиваль привезли 70 пивоварен, общее же число представленных сортов превышает 200 наименований.







В одном из залов фестиваля





Среди пивоваров-участников как уже довольно известные предприятия — например, «Василеостровская пивоварня» (Санкт Петербург»), «Волковская пивоварня» (Московская область), Konix (Пензенская область), Jaws (Свердловская область), Gusi (Новосибирск), так и начинающие домашние пивоварни.







Стенд производителя джемов «Мануфактура Заклан»





Кроме пива на фестивале представлено сразу несколько производителей сидра: «Сидры Щедрина», «Яблочный спас» (St. Anton). Из немногочисленных безалкогольных, но связанных с пивом продуктов можно отметить джемы на пиве и сидре.







На фестивале довольно много девушек, хотя мужчины все же в большинстве





Посетители фестиваля получают вместе с билетом по пять жетонов (их роль исполняют пивные крышки), которые можно обменять на дегустационные порции пива и сидра.







Пивовары из Подмосковья





Несмотря на то что посетители фестиваля — это преимущественно простые любители необычного пива, а не профессионалы, атмосфера в залах напоминает рабочую. Люди с небольшими бокалами принюхиваются к содержимому, что-то записывают в блокноты и степенно делятся впечатлениями друг с другом.







Фестиваль начался 16 июня и будет проходить сегодня до 19:00.







В прошлом году фестиваль «Сибкрафтфест» проводился только один день. Тогда его посетили порядка 1500 человек.