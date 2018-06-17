Тело молодого мужчины достали из реки в районе Бугринского моста

17 июня утром новосибирские спасатели подняли труп молодого мужчины из реки в районе Бугринского моста — спасатели работали с 4:20 утра.





Очевидцы сообщили, что мужчине было 24 года





«Обнаружили молодого человека под водой, сегодня работали спасатели, водолазы, — рассказал НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. — Туда был направлен катер для поисков. Катер ничего не обнаружил — ни ниже по течению, ни в той области. С утра уже, как только рассвело, группа водолазов выезжала туда. Подняли молодого человека, передали сотрудникам полиции».





Мужчина 1995 года рождения, уточнил Фокин. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.





В этом году в Новосибирске 34 водоёма, в которых запрещено купаться, — 9 июня спасатели выехали на самый опасный городской водоём, где люди игнорируют запреты.