Тело молодого мужчины достали из реки в районе Бугринского моста

17 июня утром новосибирские спасатели подняли труп молодого мужчины из реки в районе Бугринского моста — спасатели работали с 4:20 утра. 


Очевидцы сообщили, что мужчине было 24 года
Очевидцы сообщили, что мужчине было 24 года


«Обнаружили молодого человека под водой, сегодня работали спасатели, водолазы, — рассказал НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. — Туда был направлен катер для поисков. Катер ничего не обнаружил — ни ниже по течению, ни в той области. С утра уже, как только рассвело, группа водолазов выезжала туда. Подняли молодого человека, передали сотрудникам полиции». 


Мужчина 1995 года рождения, уточнил Фокин. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. 


В этом году в Новосибирске 34 водоёма, в которых запрещено купаться, — 9 июня спасатели выехали на самый опасный городской водоём, где люди игнорируют запреты

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