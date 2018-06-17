Тело молодого мужчины достали из реки в районе Бугринского моста
17 июня утром новосибирские спасатели подняли труп молодого мужчины из реки в районе Бугринского моста — спасатели работали с 4:20 утра.
«Обнаружили молодого человека под водой, сегодня работали спасатели, водолазы, — рассказал НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. — Туда был направлен катер для поисков. Катер ничего не обнаружил — ни ниже по течению, ни в той области. С утра уже, как только рассвело, группа водолазов выезжала туда. Подняли молодого человека, передали сотрудникам полиции».
Мужчина 1995 года рождения, уточнил Фокин. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.
В этом году в Новосибирске 34 водоёма, в которых запрещено купаться, — 9 июня спасатели выехали на самый опасный городской водоём, где люди игнорируют запреты.
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Анна Богданова
Фото предоставлено очевидцем