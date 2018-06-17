Первые пошли: на уличных прилавках города начали продавать белые грибы

Уличные прилавки на площади Калинина

В Новосибирске начали продавать первые белые грибы — на площади Калинина небольшое ведёрко грибов стоит 500 рублей.





«Продавцы говорят, что собирали вчера в Завьялово. Покупатели подходят по 5 человек каждые 15 минут, но пока не берут», — сообщил НГС очевидец Никита Манько.





Продавцы говорят, что собирали в Завьялово





По его словам, белые грибы также продают в небольших лотках, куда вмешаются 3–4 гриба, по цене 250 рублей.





Грибные места, как правило, не сильно меняются. В прошлом году НГС составил карту, где можно найти белые грибы.