Накормить любой ценой: посетитель зоопарка залез на крышу дома орангутана

Посетитель зоопарка кормит орангутана 
Посетитель зоопарка кормит орангутана 

Два посетителя новосибирского зоопарка решили накормить орангутана и просунули ему через крышу банан на верёвке — «представление» длилось около 20 минут, но охрану зоопарка никто не нашёл. 


«Когда я подошёл, мужчина в белой кепке пытался закинуть через верхнюю решётку банан обезьяне. Потом они поменялись ролями — появился мужчина в красной футболке. Тот, кто в белой кепке, создал ступеньку для того, чтобы другой встал на него и закинул через решётку верёвку и банан, — рассказал очевидец Александр Архипов. — У них было несколько попыток повиснуть на потолке. Веревку они туда засунули, видимо хотели поиграть с орангутаном в перетягивание каната. Я искал охранника, но его не нашёл». 


Орангутана удалось накормить
Орангутана удалось накормить


Инцидент произошёл днём 16 июня. В общей сложности за трюками мужчин наблюдали около 10 минут. 


Орангутаны — одни из самых интересных животных Новосибирского зоопарка. В прошлом году в зоопарк на постоянное место жительства привезли 8-летнюю самку орангутана по имени Мишель, которая стала парой борнейскому орангутану Бату.

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