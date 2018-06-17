Спасатели выехали на помощь к приковавшим себя наручниками молодым людям
Новосибирские спасатели МАСС выехали на помощь к парню с девушкой, которые пристегнули себя друг к другу наручниками.
«Вдвоём были у себя дома. Видимо, решили попробовать пристегнуться — отстегнуться уже не получилось», — уточнил корреспонденту начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
По информации спасателей, инцидент произошёл в доме на Чемском жилмассиве. Парень и девушка пристегнули себя друг к другу, а потом вспомнили, что потеряли ключ. Спасательная операция с момента вызова длилась около 20 минут.
От неосторожного обращения с наручниками страдают не только взрослые. Несколько дней назад новосибирские спасатели помогали 5-летнему мальчику, который прицепил наручники себе на ногу.
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Анна Богданова
Фото vk.com/mass54