Спасатели выехали на помощь к приковавшим себя наручниками молодым людям

Спасатели освобождают молодых людей от наручников

Новосибирские спасатели МАСС выехали на помощь к парню с девушкой, которые пристегнули себя друг к другу наручниками.







«Вдвоём были у себя дома. Видимо, решили попробовать пристегнуться — отстегнуться уже не получилось», — уточнил корреспонденту начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.





По информации спасателей, инцидент произошёл в доме на Чемском жилмассиве. Парень и девушка пристегнули себя друг к другу, а потом вспомнили, что потеряли ключ. Спасательная операция с момента вызова длилась около 20 минут.





От неосторожного обращения с наручниками страдают не только взрослые. Несколько дней назад новосибирские спасатели помогали 5-летнему мальчику, который прицепил наручники себе на ногу.