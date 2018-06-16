Дрифт без границ: мальчик с ДЦП погонял вместе с топовым новосибирским автогонщиком

Перед дрифтом ребята изнывали в предвкушении, когда же уже можно будет погонять

16 июня волонтёры благотворительного фонда «Спорту место» помогли людям с ограниченными возможностями осуществить мечту — погонять на настоящем боевом дрифткаре.







Топовый гонщик Российской дрифт серии Армен Арутюнян взял с собой на тренировку по дрифту 12-летнего Матвея Никитченко с синдромом ДЦП и ребят постарше — колясочника Александра Иванова и Василия Даниленко с ДЦП.







Тренировка, кстати, проводилась в рамках второго этапа всероссийских соревнований по дрифту — 2 этапа Российской дрифт серии, которые проходят с 16 по 17 июня на трассе МВК «Экспоцентр».





Армен Арутюнян дрифтовал по-полной, когда просили





«Это продолжение нашего проекта “Картинг без границ ”. С моими друзьями-пилотами мы это делаем. Сегодня был “Дрифт без границ”. Взяли трёх ребят, которым по возрастным ограничениям можно было поучаствовать в дрифте — всё-таки это автоспорт. Никто не боялся. Были только небольшие трудности, чтобы усесться в машине. Мы Васю кое-как посадили. Он не гнётся — и в легковую-то машину еле-еле садится. А в дрифткаре ещё рама безопасности стоит: дверь открываешь — там половина проёма занята железными трубами. Туда залезть — целая войсковая операция. И столько кнопок ещё в машине — как бы чего не задеть», — пояснил корреспонденту НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов.







Матвей давно мечтал погонять на настоящем дрифткаре





«У них куча эмоций! У Саши, который постарше, ног нет. Он нормально реагировал — был в безумном восторге. А ребята с ДЦП как-то более спокойно реагируют, потому что в связи с диагнозом выплеск эмоций происходит на другом уровне.





Они в экстазе, конечно, но не могут вот так сказать: а-а-а, вау! А потом, когда их отпускает, начинают рассказывать.





Перед заездом ещё они смотрели, как машины лупят боком на скорости 100 км/ч, дым из-под колёс, и уже были в восторге от предвкушения: когда мы поедем? Армен у них потом перед стартом спрашивал: ну как, быстро поедем? Те ему отвечали: по-полной давай! Ну а когда он по-полной протопил, они приехали в переизбытке эмоций. Адреналин захлестнул — они не могут выразить свои чувства. Но им было мало, ещё хотелось. А по регламенту больше двух кругов не получается — это же были тренировки перед квалификацией на соревнованиях», — рассказал Владислав Иванов.







Ранее волонтёры благотворительного фонда «Спорту место» устроили для детей с синдромом ДЦП гонки на картах. Среди пилотов был Армен Арутюнян.