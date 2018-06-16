Новосибирец подобрал на трассе сбитого машиной лисёнка

Алиса пока ещё не очень хорошо себя чувствует, но уже показывает характер

Неравнодушный новосибирец подобрал на дороге лисёнка с черепно-мозговой травмой — сейчас малышку выхаживают зоозащитники.







«Девчонке, наверное, месяца два. <…> Куча клещей, температура пониженная, истощение, анемия. <…> Размером она даже меньше кошки, совсем прям малявка», – сообщила корреспонденту НГС руководитель региональной общественной организации помощи животным «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева.





По её словам, этого лисёнка несколько дней назад на трассе в Новосибирской области нашёл очевидец. Зоозащитники предполагают, что зверька сбила проезжающая машина.







«Во-первых, у неё выбиты зубы. Во-вторых, она лежала на этой трассе, и координация движений уже изначально была нарушена. Видимо, удар ей пришёлся на голову очень сильный, потому что она пыталась вставать, падала, и убежать никак у нее, естественно, не получалось. <…> Причём буквально перед Сергеем, который её и нашёл, машина ехала и вильнула. И он говорит: "Я не понял просто – в этот момент или он (водитель ехавшей впереди машины. - О.Х.) её сбил, или он её просто уже объезжал», – описала ситуацию Алёна Мезенцева.





По её данным, лиса с черепно-мозговой травмой пробыла у своего спасителя три дня. Всё это время он пытался найти тех, кто сможет помочь зверьку, в том числе обратился в Центр реабилитации диких животных. Его представители и передали пациентку в «Кошкино лукошко».







Зоозащитники предполагают, что лисёнка сбила машина





После визита к ветеринарам Алёна Мезенцева привезла лису к себе домой и выделила ей просторный вольер. Сейчас малышка проходит курс лечения и усиленно отъедается куриными желудочками и сердечками. «Она сейчас, конечно, такая ещё кукушечная, ничего не понимает. Я тут спокойно и клещей с неё снимаю, и по-всякому тут осматриваем её, и уколы ставим», – рассказала зоозащитница.







После карантина лисе Алисе предстоит пролечиться от паразитов, также ветеринары поставят ей прививку от бешенства. Позже, когда зверёк поправится, волонтёры планируют выпустить его на территории заказника.







«Потому что всё-таки животное дикое, делать из неё домашнюю пуську смысла нет. Сейчас главное – привести её в порядок, подлечить, потому что проблемы там, конечно, серьёзные с головёшкой. То есть она даже бывает сидит – её просто ведёт в сторону, и она падает», – пояснила Алёна Мезенцева.







После курса лечения Алису выпустят в лес





Этой весной волонтёры организации «Кошкино лукошко» выхаживали ещё одну травмированную лису, которая забрела во двор школы в Ленинском районе. Когда зверёк оправился от перелома, то сбежал от своих спасителей.