Над Новосибирском раскинулась необычайно яркая двойная радуга

Двойная радуга в этот раз была необычайно яркой

Вечером 16 июня жители Новосибирска наблюдали редкое природное явление — двойную радугу. Новосибирцы сфотографировали яркую арку в небе.





«Я полгода как живу на педе [в районе пединститута], они [радуги] здесь всегда такие, как оказалось. Не всегда вторая такая яркая, как сегодня. Живём на 27-ом этаже, поэтому дома "не мешают" наблюдать красоту», — поделилась с корреспондентом НГС жительница Октябрьского района Марина Шмакова, отметив, что радугу наблюдала примерно в 18:30.





Радуга над улицей Выборной с 27 этажа





Читатель Константин Уткин прислал в редакцию НГС фото радуги, сделанную в жилмассиве «Весенний».







Радуга над жилмассивом «Весенний»





Новосибирцы также выложили фото небесного коромысла ф социальных сетях.







Совсем недавно, в ночь с 13 на 14 июня, небо над Новосибирском осветили вспышки зарниц — очевидец снял необычное природное явление на видео.