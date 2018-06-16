Над Новосибирском раскинулась необычайно яркая двойная радуга
Вечером 16 июня жители Новосибирска наблюдали редкое природное явление — двойную радугу. Новосибирцы сфотографировали яркую арку в небе.
«Я полгода как живу на педе [в районе пединститута], они [радуги] здесь всегда такие, как оказалось. Не всегда вторая такая яркая, как сегодня. Живём на 27-ом этаже, поэтому дома "не мешают" наблюдать красоту», — поделилась с корреспондентом НГС жительница Октябрьского района Марина Шмакова, отметив, что радугу наблюдала примерно в 18:30.
Читатель Константин Уткин прислал в редакцию НГС фото радуги, сделанную в жилмассиве «Весенний».
Новосибирцы также выложили фото небесного коромысла ф социальных сетях.
Совсем недавно, в ночь с 13 на 14 июня, небо над Новосибирском осветили вспышки зарниц — очевидец снял необычное природное явление на видео.
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Алёна Мартынова
Фото читателей НГС