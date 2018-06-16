Толпа новосибирцев выбросила в воздух краски российского флага
Тысячи новосибирцев собрались сегодня, 16 июня, в Центральном парке, чтобы принять участие в масштабном фестивале красок.
Happy Color Fest начался в Центральном парке в 11:30 и продолжается до сих пор. Участники фестиваля обсыпают друг друга разноцветными красками. Кроме того, в программе фестиваля — пять массовых акций: каждый час все собравшиеся одновременно подбрасывают краски вверх по команде ведущего.
Самый символичный массовый выброс красок состоялся в 15:00. Участники подбросили в воздух краски, соответствующие цветам российского флага. Эта акцию новосибирцы приурочили к чемпионату мира по футболу, который сейчас проходит в России, пояснил корреспонденту НГС организатор фестиваля Илья Жидов.
По его словам, чтобы принять участие в фестивале, нужно приобрести краску: один пакетик стоит 150 рублей. «Сертифицированная краска, легко смывается, съедобная, но желательно её не есть, конечно же», — сообщил Илья Жидов.
По его оценке, за сегодняшний день в фестивале приняли участие около 4000 новосибирцев.
Последний на сегодня массовый запуск красок запланирован на 17:00.
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Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова