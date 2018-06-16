BMW показала свою самую крутую модель

Компания BMW официально представила новое флагманское купе 8 Series, это топовый автомобиль в линейке компании с самым старшим цифровым индексом. Машина спроектирована на основе концепта, показанного в мае 2017 года.









«Длина кузова BMW 8 Series составляет 4843 мм, ширина 1902 мм, высота 1341 мм. Размер колёсной базы 2822 мм», — уточняют в компании. Автомобиль получил злой прищур передней оптики, расширенные по горизонтали ноздри, бампер с мощными воздухозаборниками. Задняя оптика выполнена в актуальном сейчас для BMW стиле «бумеранга».











В список моторов модели вошел бензиновый V8 битурбо объёмом 4,4 л мощностью 530 л.с. С таким двигателем купе разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Есть дизельный мотор объёмом 3 л мощностью 320 л.с. с разгоном до 100 километров в час за 4,9 секунды. На автомобиле в базе установлена LED-оптика, салон обшит кожей, имеются беспроводная зарядка, акустика Bowers&Wilkins, цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма.









Модель должная появиться у дилеров в ноябре 2018 года. В Новосибирске, напомним, марку BMW представляет компания «Элит Авто Сибирь».







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:







В Новосибирске впервые за полгода подешевел бензин.







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.





