Видео: новосибирский мультик про уставшую от быта женщину получил признание в Испании

В мультфильме рассказывается о богине, которая вынуждена заниматься бытом 
В мультфильме рассказывается о богине, которая вынуждена заниматься бытом 

Мультфильм новосибирской студии анимации «Жажа» о превращении женщины в богиню попал в финал испанского конкурса короткометражек Certamen Internacional Videominuto.


Об этом говорится в сообщении организаторов фестиваля.


Новый анимационный фильм студии «Жажа», которая базируется в творческом пространстве «Цоколь» в Академгородке, получил название Escape (Побег). Он длится около минуты (с титрами – 1 минуту 13 секунд). Чтобы его снять, создателям понадобилось несколько недель.


«Мы снимали его где-то два с половиной, может быть, три месяца — раз в неделю мы собирались и по нескольку часов снимали. Он сделан в технике "перекладка" — stop motion, это нарисованный, вырезанный [из бумаги] и снятый покадрово мультфильм», – рассказала корреспонденту НГС аниматор и создатель сценария к мультфильму Ирина Коротаева.


По её словам, этот анимационный фильм о том, что понять свою истинную сущность и почувствовать себя Венерой можно даже через рутину и быт.


«Это метафора какой-то повседневной деятельности, которая занимает большую часть времени, и иногда может казаться, что она бессмысленная и бесконечная. Но в ней на самом деле большой смысл для человека, потому что именно через неё может проявляться какая-то божественная сущность, через неё он может встретиться с собой, с таким, каким он сам себя видит. Мы видим её (героиню мультфильма. — О.Х.) с пучком на голове, такая она вся неуклюжая, в каком-то непонятном платье, а на самом деле это, оказывается, символ женской красоты, картина, которой поклоняются многие сотни лет, это богиня любви, по сути. Но мы этого не видим за какими-то повседневными вещами», – пояснила Ирина Коротаева.



Международный конкурс минутных видеофильмов проводится в испанском городе Сарагоса. Его организаторы — Университет Сарагосы и Министерство культуры Испании. По условиям конкурса работы участников не должны превышать 60 секунд. Это может быть анимационный, игровой, документальный фильм, снятый в течение предыдущего года и не представлявшийся ранее на этот конкурс. В этом году в финал вышли 25 работ, в том числе и фильм, снятый новосибирцами.


Финальный показ состоится 21 июня, после этого организаторы назовут победителей и вручат призы. Победитель получит 1000 евро, участники, занявшие второе и третье места, — 700 и 400 евро соответственно, говорится в сообщении организаторов.


Ранее три мультфильма новосибирской детской киностудии «Поиск» получили дипломы лауреатов на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.

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