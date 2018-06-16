Новосибирские байкеры сняли фильм о своём экстремальном путешествии по Европе

За 38 дней супружеская пара объехала на мотоциклах полтора десятка стран
За 38 дней супружеская пара объехала на мотоциклах полтора десятка стран

Новосибирский байкер Константин Нельзин показал 40-минутный фильм о том, как вместе с супругой путешествовал по Европе на мотоциклах.


Видео о приключениях байкеров из Сибири появилось вчера на канале YouTube «Погнали! Мир ждёт!».


Это видеоотчёт о прошлогоднем путешествии по Европе. Константин Нельзин и его супруга Людмила отправились в поездку на мотоциклах в начале сентября. Путешествие длилось 38 дней, за это время новосибирские байкеры успели проехать почти 15 тысяч километров и увидеть 15 стран.


«Идея снять фильм пришла после того, как текстовых отчётов о поездках читателям перестало хватать, и даже фотографии не передавали тех эмоций и впечатлений, которые мы испытывали в поездке. Поэтому приняли решение учиться снимать наши путешествия на камеру», — рассказал Константин Нельзин.


Идея и замысел проекта полностью принадлежат самому байкеру, стратегию разрабатывали вместе с супругой. Они готовились, изучали литературу, купили оборудование, взяли в поездку квадрокоптер, камеру со стабилизатором, фотоаппарат и несколько экшнкамер — их путешественники прикрепили на мотоциклы, чтобы снимать в движении. 


При этом байкерам не хватило навыков, чтобы самостоятельно смонтировать фильм — обратились к профессионалам. Музыку специально для фильма написал новосибирец Иван Мальцев — лидер группы PitBull Band.


«Уже по возвращении из поездки, когда начали монтировать фильм, увидели массу ошибок и в съёмках, и в сценарии. Поэтому полученным результатом мы довольны не до конца, хотя, на наш взгляд, получилось всё же неплохо. Особенно из того материала, который мы привезли из своей поездки», — поделился Нельзин.


Супруги Нельзины снимали фильм в течение всей поездки
Супруги Нельзины снимали фильм в течение всей поездки



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