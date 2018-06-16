Новосибирские байкеры сняли фильм о своём экстремальном путешествии по Европе

За 38 дней супружеская пара объехала на мотоциклах полтора десятка стран



Новосибирский байкер Константин Нельзин показал 40-минутный фильм о том, как вместе с супругой путешествовал по Европе на мотоциклах.





Видео о приключениях байкеров из Сибири появилось вчера на канале YouTube «Погнали! Мир ждёт!».





Это видеоотчёт о прошлогоднем путешествии по Европе. Константин Нельзин и его супруга Людмила отправились в поездку на мотоциклах в начале сентября. Путешествие длилось 38 дней, за это время новосибирские байкеры успели проехать почти 15 тысяч километров и увидеть 15 стран.





«Идея снять фильм пришла после того, как текстовых отчётов о поездках читателям перестало хватать, и даже фотографии не передавали тех эмоций и впечатлений, которые мы испытывали в поездке. Поэтому приняли решение учиться снимать наши путешествия на камеру», — рассказал Константин Нельзин.







Идея и замысел проекта полностью принадлежат самому байкеру, стратегию разрабатывали вместе с супругой. Они готовились, изучали литературу, купили оборудование, взяли в поездку квадрокоптер, камеру со стабилизатором, фотоаппарат и несколько экшнкамер — их путешественники прикрепили на мотоциклы, чтобы снимать в движении.





При этом байкерам не хватило навыков, чтобы самостоятельно смонтировать фильм — обратились к профессионалам. Музыку специально для фильма написал новосибирец Иван Мальцев — лидер группы PitBull Band.







«Уже по возвращении из поездки, когда начали монтировать фильм, увидели массу ошибок и в съёмках, и в сценарии. Поэтому полученным результатом мы довольны не до конца, хотя, на наш взгляд, получилось всё же неплохо. Особенно из того материала, который мы привезли из своей поездки», — поделился Нельзин.







Супруги Нельзины снимали фильм в течение всей поездки







