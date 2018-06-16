«Нянчить внуков, а не пахать»: новосибирцы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 16 июня, в центре Новосибирска прошёл митинг за снижение цен на бензин и против повышения пенсионного возраста — на площади Ленина собрались несколько сотен возмущённых горожан.





Среди участников митинга были новосибирцы разных возрастов — от детей до людей преклонного возраста





По наблюдениям корреспондента НГС, всего на акцию протеста пришли около 300 участников. Некоторые из них держали в руках плакаты «В свои 60 лет я хочу нянчить внуков, а не пахать до ишачей пасхи», «Нет — повышению пенсионного возраста!», «Не хочу умереть на работе» и с другими лозунгами похожего содержания.





Горожане собрались, чтобы выступить за снижение цен на бензин и против повышения пенсионного возраста





Акции протеста по этим поводам горожане устраивают уже не в первый раз за прошедший месяц







Митинг инициировали активисты комитета «Пенсионеры – за достойную жизнь!»







Митингующие выкрикивали лозунги с импровизированной сцены





В акции протеста приняли участие представители различных общественных объединений и партий





Собравшиеся развернули гневные плакаты





Всего на митинг пришли около 300 человек





Неделю назад пикет против повышения пенсионного возраста прошёл в Первомайском сквере. А в конце мая около ста человек с гневными лозунгами собрались на площадке у ГПНТБ, чтобы выразить свой протест против роста цен на бензин.