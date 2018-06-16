«Нянчить внуков, а не пахать»: новосибирцы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста
Сегодня, 16 июня, в центре Новосибирска прошёл митинг за снижение цен на бензин и против повышения пенсионного возраста — на площади Ленина собрались несколько сотен возмущённых горожан.
По наблюдениям корреспондента НГС, всего на акцию протеста пришли около 300 участников. Некоторые из них держали в руках плакаты «В свои 60 лет я хочу нянчить внуков, а не пахать до ишачей пасхи», «Нет — повышению пенсионного возраста!», «Не хочу умереть на работе» и с другими лозунгами похожего содержания.
Неделю назад пикет против повышения пенсионного возраста прошёл в Первомайском сквере. А в конце мая около ста человек с гневными лозунгами собрались на площадке у ГПНТБ, чтобы выразить свой протест против роста цен на бензин.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова