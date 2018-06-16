«Нянчить внуков, а не пахать»: новосибирцы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 16 июня, в центре Новосибирска прошёл митинг за снижение цен на бензин и против повышения пенсионного возраста — на площади Ленина собрались несколько сотен возмущённых горожан. 


Среди участников митинга были новосибирцы разных возрастов — от детей до людей преклонного возраста
Среди участников митинга были новосибирцы разных возрастов — от детей до людей преклонного возраста


По наблюдениям корреспондента НГС, всего на акцию протеста пришли около 300 участников. Некоторые из них держали в руках плакаты «В свои 60 лет я хочу нянчить внуков, а не пахать до ишачей пасхи», «Нет — повышению пенсионного возраста!», «Не хочу умереть на работе» и с другими лозунгами похожего содержания.


Горожане собрались, чтобы выступить за снижение цен на бензин и против повышения пенсионного возраста
Горожане собрались, чтобы выступить за снижение цен на бензин и против повышения пенсионного возраста


Акции протеста по этим поводам горожане устраивают уже не в первый раз за прошедший месяц
Акции протеста по этим поводам горожане устраивают уже не в первый раз за прошедший месяц


Митинг инициировали активисты комитета «Пенсионеры – за достойную жизнь!»
Митинг инициировали активисты комитета «Пенсионеры – за достойную жизнь!»


Митингующие выкрикивали лозунги с импровизированной сцены
Митингующие выкрикивали лозунги с импровизированной сцены


В акции протеста приняли участие представители различных общественных объединений и партий
В акции протеста приняли участие представители различных общественных объединений и партий


Собравшиеся развернули гневные плакаты
Собравшиеся развернули гневные плакаты


Всего на митинг пришли около 300 человек
Всего на митинг пришли около 300 человек


Неделю назад пикет против повышения пенсионного возраста прошёл в Первомайском сквере. А в конце мая около ста человек с гневными лозунгами собрались на площадке у ГПНТБ, чтобы выразить свой протест против роста цен на бензин.

Прочтений: 7299
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (70)70
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

«Быстроном» разыграет десять широкоформатных телевизоров в прямом эфире НГС
17 июня в 12:00 «Быстроном» подведет итоги акции «Покупай! Побеждай! Болей широкоформатно!»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено