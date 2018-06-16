Следователи заинтересовались начальником новосибирской ГЖИ

Следователи проверяют Евгения Пономарёва на злоупотребление должностными полномочиями

Следователи начали проверку в отношении начальника государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгения Пономарёва.







Доследственная проверка проводится по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.





Подробностей этой работы в ведомстве не раскрывают. «По итогам проверки будет принято процессуальное решение согласно федеральному законодательству», — добавил представитель следственного управления.







Получить комментарии самого Евгения Пономарёва корреспонденту НГС пока не удалось — на телефонные звонки он не ответил. Ранее он сообщил изданию РБК Новосибирск, что до конца июня находится в отпуске и уехал из города. «Меня никуда не приглашали, я не участвовал ни в каких мероприятиях», — отметил Пономарёв.





Также глава ГЖИ предположил, что проверка может быть связана с квартирой на Римского-Корсакова, которой он владеет на праве совместной собственности. Эта квартира пока не выведена из жилого фонда, но в ней работает магазин тканей, принадлежащий супруге Пономарёва, передаёт РБК.





В прошлом месяце Евгений Пономарёв обратился в полицию из-за того, что кто-то повредил рольставни на входе в его квартиру. Накануне этого происшествия он получил угрозы от участника пикета возле здания ГЖИ и заподозрил, что эти события могут быть связаны.