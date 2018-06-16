Двум трамваям на левом берегу укоротили маршруты

Трамваи № 15 и 18 временно не будут заезжать на остановку «Юго-Западный жилмассив»
Трамваи № 15 и 18 временно не будут заезжать на остановку «Юго-Западный жилмассив»

В Новосибирске трамваи № 15 и 18 изменят свои маршруты на несколько часов: они не будут доезжать до конечной остановки на улице Связистов.


«С 22:00 16 июня до 8:00 17 июня в связи с проведением ремонтных работ закрывается движение трамваев на конечном остановочном пункте "Юго-Западный жилмассив"», — сообщили в пресс-центре мэрии города.


В мэрии пояснили, что в это время трамваи № 15 и 18 будут ходить по одинаковой схеме: после остановки «Вокзал "Новосибирск-Западный"» они поедут по улицам Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии и Волховской, а потом свернут направо на улицу Связистов. Дальше по Связистов, Невельского и Широкой они доедут до «Новосибирска-Западного» и вернутся на свои обычные маршруты. 


Красной линией на карте обозначен временный маршрут трамваев
Красной линией на карте обозначен временный маршрут трамваев


В начале июня власти Новосибирска поменяли маршрут троллейбуса № 36, который ходит из МЖК Восточный: теперь он возит пассажиров на Речной вокзал вместо площади Калинина.

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