Двум трамваям на левом берегу укоротили маршруты

Трамваи № 15 и 18 временно не будут заезжать на остановку «Юго-Западный жилмассив»

В Новосибирске трамваи № 15 и 18 изменят свои маршруты на несколько часов: они не будут доезжать до конечной остановки на улице Связистов.







«С 22:00 16 июня до 8:00 17 июня в связи с проведением ремонтных работ закрывается движение трамваев на конечном остановочном пункте "Юго-Западный жилмассив"», — сообщили в пресс-центре мэрии города.







В мэрии пояснили, что в это время трамваи № 15 и 18 будут ходить по одинаковой схеме: после остановки «Вокзал "Новосибирск-Западный"» они поедут по улицам Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии и Волховской, а потом свернут направо на улицу Связистов. Дальше по Связистов, Невельского и Широкой они доедут до «Новосибирска-Западного» и вернутся на свои обычные маршруты.







Красной линией на карте обозначен временный маршрут трамваев



