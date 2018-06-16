Двум трамваям на левом берегу укоротили маршруты
В Новосибирске трамваи
«С 22:00 16 июня до 8:00 17 июня в связи с проведением ремонтных работ закрывается движение трамваев на конечном остановочном пункте "Юго-Западный жилмассив"», — сообщили в пресс-центре мэрии города.
В мэрии пояснили, что в это время трамваи
В начале июня власти Новосибирска поменяли маршрут троллейбуса
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)