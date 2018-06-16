Новосибирцы устроили рейв на взлётной полосе аэропорта Северный

Ночью 16 июня на территории новосибирского аэропорта Северный прошёл OpenAir с фуд-кортами, световым шоу и танцами «гоу-гоу».





Для проведения фестиваля организаторы выбрали территорию аэропорта Северный





Вечеринка началась в 22:00. Организаторы устроили для горожан файер-шоу, фейерверк, конкурсы и розыгрыши призов, главным из которых стал прогулочный полёт над Новосибирском на самолёте.





С гостями вечеринки несколько часов танцевал и фотографировался Снеговик — талисман хоккейного клуба «Сибирь»





Организаторы вечеринки сообщили, что планируют проводить такие фестивали еженедельно.



«У нас на территории каждую неделю будет проводиться OpenAir. К нам приезжают лучшие диджеи Новосибирска, Сибири, России, стран ближнего зарубежья и дальнего зарубежья», — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов, представитель парка экстремального отдыха «Абсолют» Дмитрий Самылин.





На OpenAir новосибирцы приходили большими компаниями





Перед гостями фестиваля в темноте танцевали люди в светящихся костюмах





Кроме регулярных фестивалей организаторы также планируют устроить на территории аэропорта площадки для дрифтинга и стритрейсинга.







Над веселящимися новосибирцами часто пролетали вертолёты





В полночь в небе прогремел салют





В начале этой недели под Новосибирском также прошёл ежегодный фестиваль реконструкции «Сибирский огонь», который собрал около 40 тысяч участников.

