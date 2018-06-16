Toyota Probox с взорвавшимся колесом выехала на встречку и попала в аварию
Утром 16 июня Toyota Probox и Honda Fit сошлись в жёстком ДТП на перекрёстке Станиславского и Немировича-Данченко в левобережной части Новосибирска.
По словам аваркомов, Toyota Probox ехала по Немировича-Данченко в сторону Троллейной.
«У неё взрывается колесо, [машина] вылетает на встречку и бьёт навстречу идущую Honda Fit», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В «Альянсе» уточнили, что авария случилась в 7:40. От удара в обеих машинах сработали подушки безопасности. Люди в столкновении не пострадали.
В начале недели из-за выезда на встречную полосу ДТП случилось на федеральной трассе в Бердске: там столкнулись трактор, «Тойота Люсида» и «Тойота Надиа».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»