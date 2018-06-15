Новосибирцам показали бесплатное кино в Нарымском сквере

Люди начали собираться на кинопросмотр с шести часов вечера

Вечером 15 июня состоялось открытие проекта «Кино на траве». Больше сотни горожан собрались в парке на вечерний просмотр фильмов.





Молодежный центр «Содружество» уже не первый год устраивает мероприятия подобного формата. По традиции киновечеринку на свежем воздухе открыла одна из музыкальных групп города, в этот раз для новосибирцев выступили ребята из Advance, музыканты исполнили популярные каверы.







Гости с энтузиазмом подпевали, а некоторые устроили танцы





«В прошлом году открытие было в мае, в этом году перенесли на июнь из-за погоды. Наша цель — дать возможность горожанам провести тёплый летний вечер за просмотром доброго кино. Боевики и триллеры мы не показываем. Обычно зрители сами выбирают один из трёх предложенных фильмов в группе "ВКонтакте". В этот раз на открытии мы решили показать короткометражки», — рассказала София Романенко, одна из организаторов мероприятия.







На мероприятии была оформлена фотозона





В перерыве между концертом группы выступила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Васильевна Терешкова.







Анна Васильевна пожелала горожанам приятного кинопросмотра



«Я знал, что у нас бывают подобные мероприятия, но сегодня просто проходил мимо. Бывал даже один раз на таком, мне очень нравится, хотелось бы больше. Мне нравятся не популярные фильмы», — поделился Виталий, один из зрителей.





Многие пришли смотреть кино вместе со своими питомцами



Публика собралась самая разная. Кто-то подготовился, взяв с собой еду и пледы, кто-то просто шел мимо и решил остаться. Кресел-мешков всем не хватило.





Возможно, девушки решили провести девичник за просмотром короткометражных фильмов





«Мы узнали случайно, где-то за час, знакомый позвонил. Сказали, короткометражное кино будут показывать, наверное, советское какое-нибудь. Вообще — интересно, как-то я была на набережной. Мы живем недалеко, взяли с собой плед и пришли», — рассказала Надежда НГС.





В половине десятого вечера начался показ фильмов. Организаторы подготовили шесть короткометражек — «Вы держитесь здесь», «Кругосветка», «Круговое движение», «Ненужная», «Куда приводят сны» и «Солнечный ветер».







Перед началом показа организаторы вынесли попкорн с фейерверком и объявили киновечеринку открытой





Проект «Кино на траве будет действовать на протяжении всего лета, смотреть кино можно будет каждую недождливую пятницу. За расписанием можно следить в группе «ВКонтакте».







В начале недели новосибирцы собрались на ежегодный фестиваль реконструкции «Сибирский огонь». В поле развернулись битвы — очевидцы теряли детей, а участники чувствовали себя «как в зоопарке».